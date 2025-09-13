Serie B: tris del Modena sul Bari, rimonta del Pescara sul Venezia. I risultati e la classifica
Sono appena terminate le partite del Sabato pomeriggio di Serie B. Grande prestazione del Modena, che batte il Bari per 3-0, grazie alle due reti su rigore di Gliozzi e alla rete nel finale di Mendes. Super rimonta del Pescara che, dopo essersi trovato sotto di 2 reti, riesce a riprendere una partita che sembrava persa grazie ai gol di Olzer e Di Nardo. Vittoria in casa del Padova per il Frosinone, che porta i 3 punti a casa grazie al gol nel primo tempo di Bracaglia. Pareggio senza reti invece tra Juve Stabia e Reggiana
Juve Stabia-Reggiana 0-0
Modena-Bari 3-0 (32′ Gliozzi; 53′ Gliozzi; 89’Mendes)
Padova-Frosinone 0-1 (37′ Bracaglia)
Pescara-Venezia 2-2 (20′ Adorante; 65′ Fila; 79′ Olzer; 90′ Di Nardo)
La classifica:
Modena – 7
Frosinone – 7
Venezia – 5
Cesena – 4
Südtirol – 4
Carrarese – 4
Reggiana – 4
Palermo – 4
Monza – 4
Avellino – 4
Empoli – 3
Mantova – 3
Juve Stabia – 3
Entella – 2
Catanzaro – 2
Spezia – 1
Pescara – 1
Padova – 1
Bari – 1
Sampdoria– 0