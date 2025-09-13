Serie B: tris del Modena sul Bari, rimonta del Pescara sul Venezia. I risultati e la classifica

Sono appena terminate le partite del Sabato pomeriggio di Serie B. Grande prestazione del Modena, che batte il Bari per 3-0, grazie alle due reti su rigore di Gliozzi e alla rete nel finale di Mendes. Super rimonta del Pescara che, dopo essersi trovato sotto di 2 reti, riesce a riprendere una partita che sembrava persa grazie ai gol di Olzer e Di Nardo. Vittoria in casa del Padova per il Frosinone, che porta i 3 punti a casa grazie al gol nel primo tempo di Bracaglia. Pareggio senza reti invece tra Juve Stabia e Reggiana

Juve Stabia-Reggiana 0-0

Modena-Bari 3-0 (32′ Gliozzi; 53′ Gliozzi; 89’Mendes)

Padova-Frosinone 0-1 (37′ Bracaglia)

Pescara-Venezia 2-2 (20′ Adorante; 65′ Fila; 79′ Olzer; 90′ Di Nardo)

La classifica:

Modena – 7

Frosinone – 7

Venezia – 5

Cesena – 4

Südtirol – 4

Carrarese – 4

Reggiana – 4

Palermo – 4

Monza – 4

Avellino – 4

Empoli – 3

Mantova – 3

Juve Stabia – 3

Entella – 2

Catanzaro – 2

Spezia – 1

Pescara – 1

Padova – 1

Bari – 1

Sampdoria– 0