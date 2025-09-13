Serie C girone B: vittoria del Ravenna con il Guidonia, pareggio tra Pianese e Sambenedettese. I risultati e la classifica
Sono da poco finiti i match di Serie C del girone B. Grande vittoria esterna del Ravenna, che ribalta il match grazie alle reti di Lonardi e Tenkorang. Pareggio per 1-1 invece tra Pianese e Sambenedettese, con le reti nel primo tempo di Fabrizi per i padroni di casa e Eusepi per gli ospiti.
Guidonia-Ravenna 1-2 (23′ Tascone; 66′ Lonardi; 77′ Tenkorang)
Pianese-Sambenedettese 1-1 (36′ Eusepi; 45+4′ Fabrizi)
La classifica:
Arezzo – 9
Ravenna – 9
Forlì – 6
Ascoli – 5
Pineto – 5
Gubbio – 5
Carpi – 5
Pianese – 5
Juventus U23 – 5
Sambenedettese – 5
Campobasso – 4
Guidonia – 4
Ternana – 3
Perugia – 3
Livorno – 3
Torres – 2
Vis Pesaro – 2
Bra – 1
Pontedera – 1
Rimini– -10