Serie C girone B: vittoria del Ravenna con il Guidonia, pareggio tra Pianese e Sambenedettese. I risultati e la classifica

Sono da poco finiti i match di Serie C del girone B. Grande vittoria esterna del Ravenna, che ribalta il match grazie alle reti di Lonardi e Tenkorang. Pareggio per 1-1 invece tra Pianese e Sambenedettese, con le reti nel primo tempo di Fabrizi per i padroni di casa e Eusepi per gli ospiti.

Guidonia-Ravenna 1-2 (23′ Tascone; 66′ Lonardi; 77′ Tenkorang)

Pianese-Sambenedettese 1-1 (36′ Eusepi; 45+4′ Fabrizi)

La classifica:

Arezzo – 9

Ravenna – 9

Forlì – 6

Ascoli – 5

Pineto – 5

Gubbio – 5

Carpi – 5

Pianese – 5

Juventus U23 – 5

Sambenedettese – 5

Campobasso – 4

Guidonia – 4

Ternana – 3

Perugia – 3

Livorno – 3

Torres – 2

Vis Pesaro – 2

Bra – 1

Pontedera – 1

Rimini– -10