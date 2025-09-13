Serie C girone A: rimonta del Brescia a Renate, la Triestina vince con la Lumezzane. I risultati e la classifica
Sono da poco terminati i match del Sabato pomeriggio del girone A di Serie C. Vittoria in rimonta del Brescia, che batte per 3-1 il Renate grazie ai gol negli ultimi 10 minuti di Maistrello, Spagnoli e Cazzadori. Porta via 3 punti da Vercelli la Virtus Verona, imponendosi con il risultato di 2-0 grazie ai due gol di Michael Fabbro. Vittoria esterna anche per la Triestina, mentre non vanno oltre il pari Dolomiti Bellunesi e Alcione Milano
Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano 1-1 (13′ Marconi; 42′ Zamparo)
Lumezzane-Triestina 1-2 (45′ Malotti; 66′ Moretti, 74′ Vertainen)
Pro vercelli-Virtus Verona 0-2 (38′ Fabbro; 85′ Fabbro)
Renate-Brescia 1-3(26′ Delcarro; 81′ Maistrello; 86′ Spagnoli; 90+4 Cazzadori)
La classifica:
Brescia – 9
Pergolettese – 9
L.R. Vicenza – 7
Lecco – 7
Renate – 7
Alcione Milano – 7
Arzignano – 7
Pro Vercelli – 6
Giana Erminio – 5
Virtus Verona – 4
Cittadella – 4
Trento – 4
Dolomiti Bellunesi – 4
Novara – 3
Inter U23 – 2
Ospitaletto – 2
AlbinoLeffe – 1
Pro Patria – 1
Lumezzane – 1
Triestina– -2