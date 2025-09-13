Serie C girone A: rimonta del Brescia a Renate, la Triestina vince con la Lumezzane. I risultati e la classifica

Sono da poco terminati i match del Sabato pomeriggio del girone A di Serie C. Vittoria in rimonta del Brescia, che batte per 3-1 il Renate grazie ai gol negli ultimi 10 minuti di Maistrello, Spagnoli e Cazzadori. Porta via 3 punti da Vercelli la Virtus Verona, imponendosi con il risultato di 2-0 grazie ai due gol di Michael Fabbro. Vittoria esterna anche per la Triestina, mentre non vanno oltre il pari Dolomiti Bellunesi e Alcione Milano

Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano 1-1 (13′ Marconi; 42′ Zamparo)

Lumezzane-Triestina 1-2 (45′ Malotti; 66′ Moretti, 74′ Vertainen)

Pro vercelli-Virtus Verona 0-2 (38′ Fabbro; 85′ Fabbro)

Renate-Brescia 1-3(26′ Delcarro; 81′ Maistrello; 86′ Spagnoli; 90+4 Cazzadori)

La classifica:

Brescia – 9

Pergolettese – 9

L.R. Vicenza – 7

Lecco – 7

Renate – 7

Alcione Milano – 7

Arzignano – 7

Pro Vercelli – 6

Giana Erminio – 5

Virtus Verona – 4

Cittadella – 4

Trento – 4

Dolomiti Bellunesi – 4

Novara – 3

Inter U23 – 2

Ospitaletto – 2

AlbinoLeffe – 1

Pro Patria – 1

Lumezzane – 1

Triestina– -2