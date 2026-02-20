Sudtirol, Castori verso il Palermo: «Affronteremo una delle 4 corazzate del campionato, servirà prestazione di livello assoluto»

Il tecnico del Südtirol, Fabrizio Castori, presenta così la delicata trasferta sul campo del Palermo FC, in un match che si preannuncia tra i più impegnativi della stagione di Serie B.

«La squadra sta vivendo una fase di rendimento importante, sostenuta da una solida condizione anche sotto il profilo mentale. Il gruppo lavora con intensità e continuità, mantenendo volumi di lavoro significativi», ha spiegato il tecnico, soffermandosi sul momento positivo dei suoi. «L’obiettivo è proseguire su questa strada evitando infortuni e cali fisici che in passato hanno inciso sul rendimento. Le condizioni climatiche della settimana non rappresentano un alibi, la squadra si è adattata e ha continuato a prepararsi con la consueta applicazione».

Castori ha poi analizzato l’avversario, indicando nel Palermo una delle principali candidate alla promozione: «Si tratta di una delle quattro corazzate del campionato e viene da un periodo estremamente positivo soprattutto davanti al proprio pubblico. È una squadra di grande caratura, forte in ogni reparto e reduce da una serie positiva in casa. Sarà una sfida molto impegnativa e anche gratificante».

Il tecnico biancorosso ha ribadito l’atteggiamento con cui la squadra affronterà la gara in Sicilia: «Andremo a Palermo con la nostra identità e personalità, consapevoli che, per ottenere punti, servirà una prestazione di livello assoluto».

Infine, un passaggio sulla situazione dell’organico: «L’assenza di Kofler, come quella di Odogwu, è rilevante perché sono giocatori con caratteristiche specifiche, tuttavia nell’arco di una stagione queste situazioni vanno accettate e affrontate con fiducia in chi scenderà in campo. La squadra è motivata e competitiva, non ha fissato obiettivi che vadano oltre la prossima gara ed è concentrata solo sul presente e sulla ricerca del risultato».

