Perinetti presenta il suo libro a Parma: l’Athletic Club Palermo al fianco della lotta ai disturbi alimentari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
2f297853-83a6-4d81-a682-79aba78dc9b8

PARMA – Una serata di sport, cultura e sensibilizzazione. Al Museo “Ernesto Ceresini” dello stadio Ennio Tardini si è tenuta la presentazione del libro “Quello che non ho visto arrivare” del Direttore Generale dell’Athletic Club Palermo, Giorgio Perinetti.

L’evento, fortemente voluto dal Parma Calcio 1913 e dall’Amministratore Delegato Federico Cherubini, ha visto la partecipazione del giornalista Sandro Sabatini e di Chiara Celentano, rappresentante di AIDAP Ricerca e Prevenzione, associazione impegnata nello studio e nel contrasto dei disturbi alimentari.

Un messaggio che va oltre il calcio

Il percorso intrapreso da Perinetti non si ferma alla dimensione sportiva. Attraverso il libro e gli incontri pubblici, il dirigente punta a sensibilizzare quante più persone possibile su un tema delicato come quello dei disturbi alimentari tra i giovani.

Un impegno che l’Athletic Club Palermo ha scelto di sostenere con convinzione, promuovendo iniziative e momenti di confronto su una problematica che coinvolge famiglie, ragazzi e comunità.

Sport e responsabilità sociale

La serata al Tardini ha rappresentato un momento di riflessione importante, in cui il calcio si è fatto veicolo di responsabilità sociale. Un segnale chiaro: il mondo sportivo può e deve contribuire alla diffusione di consapevolezza su temi che vanno ben oltre il campo.

Il cammino di sensibilizzazione continua. E l’Athletic Club Palermo si conferma parte attiva di questo progetto.

Altre notizie

perinetti

Athletic, stop forzato a Enna: Perinetti rilancia «Noi determinati»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
635362336_1738159473967279_4017424439609045255_n

Serie D Girone I, duello infinito in vetta: Savoia aggancia l’Igea. Nissa a -1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 154013

Enna-Athletic Club Palermo non si gioca: rinvio ufficiale per campo impraticabile

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
FERRARO

Athletic Club Palermo, trasferta insidiosa a Enna: Ferraro chiede concentrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-13 161620

Viareggio Cup, l’Athletic Club Palermo riporta la Sicilia al torneo dopo dieci anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo pescara 5-0 (34) ferrara cardinale parisi

Parisi: «Mi vergogno ancora per il calcioscommesse. Dissi no al Palermo di Zamparini per il Messina»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-08 182748

Athletic Club Palermo non si ferma: Milazzo ko, Bonfiglio firma il successo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 155814

Serie D girone I, corsa serrata al vertice: Igea resiste, Athletic Palermo e Reggina all’attacco. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 14.25.01

Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Milazzo. I convocati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
07f99733-e87e-4a57-a177-f8530a95855e

Athletic Palermo, lanciato il progetto “Scuola di Tifo – Curva Futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-01 190106

Athletic Palermo, Clemente: «Proveremo a stare nelle parti alte della classifica il più a lungo possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 163806

Serie D Girone I, il campionato resta ingabbiato nell’equilibrio. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

2f297853-83a6-4d81-a682-79aba78dc9b8

Perinetti presenta il suo libro a Parma: l’Athletic Club Palermo al fianco della lotta ai disturbi alimentari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Petagna

Petagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (105) ranocchia le douaron ceccaroni

Repubblica: “I numeri dicono rosanero. Ma rispetto al passato le squadre di testa volano”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (87) corona romano

Palermo, le scelte funzionano ma gli under spariscono dai radar

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026