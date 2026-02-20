Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Il Südtirol perde il suo uomo chiave proprio alla vigilia della sfida più delicata. Come racconta Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, Raphael Kofler non sarà a disposizione di Castori per la trasferta di Palermo a causa della squalifica scattata dopo l’ammonizione rimediata sotto diffida a Bari.

Un’assenza pesantissima. Il ventenne cresciuto nel vivaio biancorosso è il giocatore più utilizzato dell’intera rosa altoatesina, con 2.154 minuti in 25 presenze. Punto fermo del terzetto difensivo insieme a El Kaouakibi e Veseli, Kofler rappresenta l’equilibrio e la solidità della migliore difesa del 2026, capace di incassare appena tre reti nelle prime sette gare dell’anno solare.

E proprio ora dovrà fermarsi, nel momento in cui il Südtirol si troverà di fronte il miglior attaccante del campionato: Joel Pohjanpalo. Il finlandese guida la classifica cannonieri con 16 reti in 25 partite ed è reduce da quattro gol nelle ultime quattro giornate. All’andata al Druso fu lui il giustiziere dei biancorossi con una doppietta.

Castori cerca la soluzione

Secondo Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, sostituire Kofler non sarà semplice. Per caratteristiche fisiche e ruolo naturale, il profilo più adatto sarebbe Pietrangeli, ma il difensore è fermo da oltre un mese e non avrebbe probabilmente il ritmo partita per un match così intenso.

L’alternativa di esperienza porta ad Andrea Masiello. Il quasi quarantenne è reduce da due mesi di stop, ma ha recentemente rimesso minuti nelle gambe con la Primavera e potrebbe rappresentare una soluzione di affidabilità.

Restano poi le opzioni più giovani: Davide Mancini, impiegato proprio nella precedente assenza per squalifica di Kofler a Mantova, e Filipe Bordon, finora poco convincente nel ruolo di centrale e spesso utilizzato da subentrante a centrocampo.

Onore alla miglior difesa

La retroguardia del Südtirol è stata il punto di forza della risalita in classifica. Come sottolinea ancora Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, perdere il suo perno proprio contro un centravanti letale come Pohjanpalo complica i piani di Castori.

Imbrigliare il bomber rosanero sarà la missione principale. Senza Kofler, servirà una nuova quadratura del cerchio per difendere l’onore della miglior difesa del campionato.