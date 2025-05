Stroppa: «Spezia squadra fortissima. Playoff? Concentrati solo sul match»

Alla vigilia della sfida valevole per il campionato di Serie B tra Cremonese e Spezia, è intervenuto l’attuale tecnico dei grigiorossi Giovanni Stroppa che ha presentato la gara:

Prima un commento sulla sfida.

«La solita partita che ci si aspetta a La Spezia: in uno stadio bellissimo, caldo, contro una squadra fortissima contro la quale è bello giocare – ha dichiarato Stroppa in conferenza stampa -. Cercheremo di fare al massimo ciò di cui siamo capaci, sapendo di avere davanti un avversario fortissimo».

Poi un commento in vista dell’inizio dei playoff e sui calci piazzati.

«Ai playoff penseremo dal 14, adesso il nostro pensiero è solamente sulla partita. Il resto non ci riguarda in questo momento. Calci piazzati? Sono i più bravi su questo fondamentale e l’hanno dimostrato. Oltre ad avere qualità tecnica e un’idea di gioco ben collaudata hanno quest’arma che è devastante. Ci abbiamo sicuramente provato, ma allo stadio c’è un’atmosfera diversa… Non dovranno mancare attenzione e determinazione nella marcatura, perché sono dettagli che possono fare la differenza».

«Contro il Sassuolo ci sono aspetti nei quali potevamo fare di più, inclusi gli ultimi metri. Quello che è mancato a Genova è mancato anche domenica scorsa, nonostante una prova più positiva e con un’inerzia diversa. Sicuramente adesso c’è una mentalità importante che non deve calare per disattenzioni o errori individuali, l’attenzione permette a tutta la squadra di fare un salto di qualità e dev’essere maniacale in partite di questo calibro» – ha concluso.