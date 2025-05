Castori: «Serve ancora uno sforzo, la salvezza va conquistata»

Alla vigilia della delicatissima sfida in trasferta contro il Pisa, mister Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa tracciando il bilancio della settimana di lavoro e guardando con determinazione all’obiettivo salvezza.

«La squadra ha lavorato bene, con grande impegno e con la consapevolezza che serve ancora uno sforzo per raggiungere la salvezza – ha spiegato l’allenatore – dobbiamo compiere ancora l’ultimo passo. Affrontiamo una squadra fortissima, che ha vinto il campionato e vorrà festeggiare davanti al proprio pubblico, ma noi abbiamo la necessità e soprattutto la convinzione di poter competere fino in fondo».

L’emergenza legata alle assenze non sembra impensierire troppo Castori, anzi viene vissuta come un’opportunità per tutto il gruppo:

«Le assenze, per quanto numerose, devono essere vissute come opportunità. Abbiamo una rosa ampia e competitiva: chi ha giocato meno ha ora la possibilità di mettersi in mostra. Tutti si allenano con serietà, e questo mi dà fiducia nel fare delle scelte consapevoli».

Sulle ultime giornate e sulla lotta salvezza, il tecnico è stato molto chiaro:

«Siamo soddisfatti delle tre vittorie recenti, ma non possiamo sentirci al sicuro. La Serie B è un campionato difficile, livellato, dove nessun risultato è scontato. Le ultime giornate accendono gli animi. Serve lucidità, attenzione e determinazione per portare a casa il risultato: la salvezza va ancora conquistata».

Infine, una battuta sul traguardo personale raggiunto in carriera:

«Non ci pensi all’inizio, ma quando ti avvicini a certi numeri è normale che diventino un traguardo. Il record di panchine in Serie B è una gratificazione personale, ma la vera soddisfazione è vedere la squadra raggiungere l’obiettivo. Questo è ciò che conta di più».