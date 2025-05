Mandelli: «Contro il Brescia vogliamo riscattarci, sarà una gara di nervi»

Alla vigilia dell’atteso scontro salvezza tra Modena e Brescia, l’allenatore dei gialloblù Paolo Mandelli ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’incontro e il bisogno immediato di una reazione.

«Siamo reduci da due partite che ci hanno lasciato tanta amarezza in bocca – ha esordito Mandelli – c’è tanta voglia di riscatto. Com’è vero che questa squadra era stata brava a passare dal penultimo posto a trovarsi agganciati ai playoff a tre giornate dalla fine, siamo anche consapevoli di esserci lasciati sfuggire due occasioni importanti».

Il tecnico ha poi commentato il valore emotivo della sfida di venerdì:

«Quella con il Brescia sarà una partita di altissimo livello dal punto di vista nervoso, sia noi che loro abbiamo motivazioni importanti. Dovremo arrivarci nella maniera giusta e sarà altrettanto importante reagire positivamente a tutto quello che succederà nel corso della gara».

Spazio anche al rapporto con la società e all’umore dell’ambiente dopo gli ultimi risultati:

«L’umore della proprietà non è lo stesso di una settimana fa, come non lo è il nostro. Sappiamo tutti quanto questa società sia ambiziosa, con la voglia di fare le cose per bene e i passi giusti. È comprensibile la delusione, ma com’è nella loro mentalità hanno trasmesso alla squadra positività e voglia di riscatto».