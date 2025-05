Sorteggiato il primo turno nazionale dei playoff di Serie C: Catania-Pescara la sfida clou

Il tabellone del primo turno nazionale dei playoff di Serie C è ufficiale. Gli accoppiamenti, sorteggiati in diretta su Sky Sport, aprono il sipario su una fase decisiva per la corsa alla promozione in Serie B. L’andata è in programma domenica 11 maggio, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 14 maggio. A passare il turno sarà chi, nel doppio confronto, avrà ottenuto il miglior punteggio nella differenza reti.

Ecco tutte le sfide del primo turno nazionale

Gare di andata (11 maggio):

Atalanta U23 – Torres

Giana Erminio – Monopoli

Catania – Pescara

Crotone – Feralpisalò

Vis Pesaro – Rimini

Gare di ritorno (14 maggio):

Torres – Atalanta U23

Monopoli – Giana Erminio

Pescara – Catania

Feralpisalò – Crotone

Rimini – Vis Pesaro

Il big match: Catania-Pescara

Tra gli incroci sorteggiati spicca l’affascinante doppio confronto tra Catania e Pescara, due piazze storiche con grande tradizione e tifoserie calde. I siciliani giocheranno l’andata in casa al “Massimino”, mentre il ritorno si disputerà all’“Adriatico”. Una sfida dal sapore di altri tempi, che promette emozioni e spettacolo.

Le cinque vincenti accederanno al secondo turno nazionale, dove entreranno in gioco anche le seconde classificate dei tre gironi e la vincente della Coppa Italia di Serie C.