Play-out Serie B, cambia la data del ritorno

Era nell’aria da tempo, ma ora sembra cosa fatta: le date dei play-out di Serie B subiranno una modifica. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, lo slittamento della fine del campionato — dovuto alla ricalendarizzazione di alcune gare dopo la morte di Papa Francesco — comporterà anche un cambiamento delle date degli spareggi salvezza.

Secondo quanto riferisce la testata, la gara d’andata dei play-out resta fissata per il 19 maggio, ma la sfida di ritorno sarà posticipata al 26 maggio, dunque non più dopo cinque giorni ma a distanza di un’intera settimana. Una modifica che garantirà maggiore tempo di recupero e preparazione alle squadre coinvolte, in vista di due partite che saranno determinanti per decidere chi resterà in Serie B e chi invece retrocederà in Serie C.

La Lega B dovrebbe formalizzare la nuova calendarizzazione nei prossimi giorni.