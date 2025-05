Serie B, nuove restrizioni per le tifoserie: limitazioni per i match Modena-Brescia, Spezia-Cremonese e Palermo-Frosinone

Riparte la Serie B, e con essa torna lo spettacolo in campo e sugli spalti. Ma non tutte le tifoserie potranno vivere le emozioni della propria squadra in trasferta: l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, come da consuetudine, ha emesso le indicazioni in merito alle restrizioni di pubblico per le partite ritenute a rischio, valide per la 38ª giornata del campionato cadetto.

Palermo-Frosinone: vietata la trasferta ai tifosi giallazzurri

Come già comunicato dalla Prefettura di Palermo, per la gara tra i rosanero e i ciociari, in programma venerdì 10 maggio alle ore 20.30 al “Renzo Barbera”, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori ai residenti nella provincia di Frosinone. Inoltre, il settore ospiti resterà chiuso. Una decisione legata alla forte rivalità tra le due tifoserie, storicamente accesa sin dalla contestata finale playoff del 2018. Un’assenza pesante per il Frosinone di Bianco, in piena lotta salvezza e costretto a fare a meno del sostegno dei propri tifosi in un match fondamentale.

Modena-Brescia: accesso limitato ai soli fidelizzati

Per la sfida in programma al “Braglia” tra Modena e Brescia, l’Osservatorio ha suggerito – e la Questura ha disposto – le seguenti misure:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Brescia esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Brescia Calcio

Rafforzamento del servizio di stewarding

Intensificazione dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio

Spezia-Cremonese: doppia restrizione per entrambe le tifoserie

Strette misure anche per il delicato incrocio tra Spezia e Cremonese:

Vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Cremona limitata ai soli fidelizzati U.S. Cremonese, e solo per il settore ospiti

Accesso a tutti gli altri settori consentito esclusivamente ai residenti nella provincia della Spezia oppure ai fidelizzati dello Spezia Calcio

Anche in questo caso, rafforzati stewarding e controlli agli accessi