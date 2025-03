Stroppa alla vigilia di Cremonese-Catanzaro: «Vazquez? A Palermo può già tornare disponibile»

Vigilia del match tra Cremonese e Catanzaro. L’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima sfida contro la squadra di Caserta:

Tanti punti persi per strada, come mai?

«C’è un dispiacere enorme per aver lasciato per strada così tanti punti. Non mi piace parlare sempre delle stesse cose, perché è anche vero che la squadra sta bene, è concentrata e lavora ottimamente. Dobbiamo portare in campo quelle cose lì, senza pause e senza concedere errori come invece è successo in queste partite. Sono un avversario forte, come lo era l’anno scorso, e allenato benissimo. Stimo molto Caserta, se ne parla poco ma ha fatto qualcosa di eccezionale, anche sotto l’aspetto mentale: arrivare dopo Vivarini sarebbe stato difficile per tutti, lui ha messo in piedi una squadra competitiva che può giocarsela in campionato. Lo pensavo già ad inizio stagione».

Assenza di Vazquez peserà, chi agirà in quel ruolo?

«Per domani ho un’idea certa, mentre nel futuro quel ruolo è di Vazquez e credo che a Palermo possa già essere disponibile. Faremo il massimo per recuperarlo, mascherina permettendo. Ma la buona notizia di ieri è che potremmo già averlo a disposizione, vedremo cosa succederà. Su Zanimacchia aggiungo che ha avuto una flessione dovuta ai tendini rotulei delle ginocchia, adesso sta bene e sabato l’ha dimostrato con il gol e una prestazione importante. Sta tornando ai suoi livelli, sono contento di averlo a disposizione e soprattutto di avere quattro esterni da poter gestire».