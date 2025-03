Breda alla vigilia di Salernitana-Modena: «Vogliamo la salvezza diretta, tutto è possibile»

L’allenatore della Salernitana Roberto Breda è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro il Modena per presentare la sfida.

Quale deve essere lo spirito della squadra?

«Lo spirito da mettere in campo domani deve essere quello di una squadra che non accetta questa situazione. Mancano dieci partite e meno gare ci sono più deve esserci la consapevolezza di dover sfruttare tutte le occasioni. Dobbiamo voler cambiare le cose, la classifica è ancora corta. Nelle ultime due gare abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo: potevamo avere sei punti in più tra Frosinone e Cesena ed essere in zona salvezza, invece ne abbiamo conquistato solo uno e siamo a quattro punti dalla zona play out. Dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla gara di domani e provare a portare a casa più punti possibili».

La Salernitana può salvarsi?

«L’idea di conquistare la salvezza diretta nella nostra testa c’è ancora perché è tutto possibile, ma qualsiasi strada che porta alla salvezza può essere presa in considerazione. L’obiettivo adesso deve essere solo la gara di domani e cercare di fare più punti possibili. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi, evitare di trovare alibi, colpevoli e capri espiatori. Dobbiamo migliorare nella gestione dell’episodio negativo. Abbiamo provato i rigori questa mattina, c’è una gerarchia poi dipende chi sarà in campo in quel momento se capiterà di avere un’occasione dagli undici metri. Alberto è il primo a stare male per l’errore dal dischetto. Dobbiamo continuare a lavorare e credere in ciò che si sta facendo».

Che avversario è il Modena?

«Il Modena è un’ottima squadra, dobbiamo far sì che gli episodi che ci sono stati portino ad una crescita e a maggiore concentrazione. Hanno caratteristiche ben marcate e i loro giocatori offensivi richiedono letture e sviluppi particolari in fase di non possesso. Questa è una fase in cui più che scegliere i giocatori per la fase difensiva, li scelgo per la fase di sviluppo del nostro gioco».