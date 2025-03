Squalifica Vazquez, l’ex Bari Doudou: «La Lega Serie B ha dato un grosso segnale»

La maxi-squalifica di dieci giornate rifilata a Franco Vazquez è uno degli argomenti di questi giorni. L’ex Palermo è stato sanzionato per aver rivolto insulti razzisti a Dorval, in occasione della partita contro il Bari. Ai microfoni de “Il Corriere del Mezzogiorno“, Diaw Doudou, ex giocatore del Bari e vittima di razzismo ai tempi dell’Atletico Roma, commenta così la squalifica rimediata dal fantasista grigiorosso.

«Mi sembra giusto, doveroso. Parliamo di un grosso segnale che arriva da parte della Lega di serie B. A memoria, non credo ci sia mai stata una squalifica del genere per cori razzisti. È un buon inizio, come è giusto che sia».