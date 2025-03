City Football Group, ricavi record ma bilancio ancora in rosso

Il City Football Group (CFG), la holding che controlla 13 club in tutto il mondo, tra cui il Manchester City e il Palermo, ha registrato ricavi record di 933 milioni di sterline (oltre 1,1 miliardi di euro) nell’esercizio 2023/24, in crescita rispetto agli 877 milioni di sterline della stagione precedente. Tuttavia, nonostante il fatturato in aumento, il gruppo ha chiuso l’anno con una perdita di quasi 92 milioni di sterline (circa 109 milioni di euro), in miglioramento rispetto ai 112 milioni di sterline di rosso del 2022/23.

Come riportato da Marco Sacchi su Calcioefinanza.it, il bilancio del CFG evidenzia un aumento dei costi operativi, che hanno superato 1,2 miliardi di sterline, a causa soprattutto delle spese per il personale e degli ammortamenti.

Le voci di bilancio: stipendi e ammortamenti pesano sui conti

L’incremento delle entrate è stato parzialmente compensato dall’aumento dei costi operativi, tra cui:

Stipendi del personale: 664 milioni di sterline

Ammortamenti: 207 milioni di sterline

Costo totale per il personale: 582 milioni di sterline

Secondo i dati analizzati da Calcioefinanza.it, gli stipendi rappresentano quasi la metà dei costi complessivi sostenuti dalla holding. Nonostante i ricavi record, la gestione su larga scala del CFG comporta investimenti elevati, che continuano a influenzare il bilancio del gruppo.

L’addio al controllo del Girona per motivi UEFA

Un altro aspetto rilevante riguarda il Girona, club che milita nella Liga spagnola. A partire dal 1° luglio 2024, il City Football Group ha perso il controllo diretto del club, una decisione presa per conformarsi ai regolamenti UEFA sulla multiproprietà, che vietano a due squadre controllate dallo stesso azionista di partecipare alla stessa competizione europea.

Come spiegato nell’analisi di Calcioefinanza.it, il Girona non verrà più consolidato nei conti del CFG come società controllata, ma sarà considerato un investimento finanziario detenuto al fair value. La mossa si è resa necessaria per permettere sia al Manchester City che al Girona di partecipare alla UEFA Champions League 2024/25.

Impatto sul Palermo?

Al momento, il bilancio del Palermo non è stato dettagliato nei report ufficiali del City Football Group, ma la crescita del network e la gestione attenta degli asset da parte della holding potrebbero influenzare le strategie future del club rosanero. L’obiettivo rimane quello di consolidare il progetto sportivo e rendere la società sempre più competitiva, seguendo il modello di sviluppo adottato per altre realtà del gruppo.