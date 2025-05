Sportmediaset: “Offerta importante del Palermo per Inzaghi. Proposto un triennale”

Il Palermo ha già iniziato a programmare la prossima stagione di Serie B, con ambizioni diverse. Il club di viale del Fante ha confermato il ds Carlo Osti mentre sta continuando a trattare la risoluzione contrattuale con il tecnico Alessio Dionisi.

I nomi per sostituirlo sono diversi, con Gilardino e Pecchia in pole ma secondo Sportmediaset, i rosanero avrebbero messo decisamente nel mirino Filippo Inzaghi. Il tecnico sarebbe tentato dall’offerta importante del Palermo, che gli ha proposto un contratto triennale. Offerta che ha spiazzato la dirigenza del Pisa, convinta di proseguire in panchina con l’artefice della stagione capolavoro, come l’ha definita lo stesso Inzaghi il giorno della promozione.