Spezia, suggestione Nzola in caso di promozione

Secondo quanto riportato da Cittadellaspezia.com, M’bala Nzola potrebbe tornare allo Spezia. L’attaccante angolano è rimasto legato ai colori e alla città, a conferma di ciò basta pensare che sarà presente sugli spalti del “Picco” per il ritorno della finale playoff contro la Cremonese. Se i bianconeri dovessero ottenere la promozione sul campo, la possibilità di rivedere Nzola con la loro maglia aumenterebbe vertiginosamente, la Fiorentina se ne vorrebbe liberare e i rapporti con lo Spezia sono ottimi, un suo approdo con la formula del prestito non sarebbe più fantamercato. Questa stagione per Nzola, con la maglia del Lens in Francia, 24 presenze condite da 7 gol e 1 assist.

Continue Reading