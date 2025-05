Brescia, un club di Serie C punta Maran

Conclusa la stagione in cui ha centrato la salvezza sul campo alla guida del Brescia, Rolando Maran è ora in attesa di una nuova opportunità professionale. Secondo quanto riportato da centotrentuno.com, la Torres – impegnata nella ricerca di un sostituto per l’uscente Greco – avrebbe preso in considerazione il tecnico trentino. Tuttavia, al momento sembra poco probabile che Maran accetti di scendere in Serie C, preferendo attendere proposte da squadre di Serie B.

