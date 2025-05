Catanzaro, Iemmello: “Annata complicata. Un’impresa ripetere lo scorso anno”

E’ terminata al secondo turno playoff il percorso del Catanzaro in Serie B. Protagonista assoluto per i calabresi il centravanti e capitano Iemmello, che ha chiuso l’annata con 17 reti all’attivo. L’attaccante sui propri canali social ha fatto il punto della stagione sottolineando le difficoltà affrontate nel corso dell’annata:

“Un’altra stagione è terminata. La più complicata e dispendiosa da quando sono arrivato a Catanzaro. Ripetere ciò che è stato fatto l’anno scorso è stata una vera impresa per i tanti cambiamenti avvenuti. Sono convinto sempre di più che l’unione di intenti fa la forza. Un gruppo di ragazzi perbene che come sempre ha messo al primo posto il rispetto del compagno, ed è per questo che si è creato un gruppo vero negli anni. – prosegue ancora Iemmello – Ogni stagione ha una storia a sé, per questo ripetersi è stato bellissimo! Grazie a chi ci ha sempre sostenuto durante l’anno nei momenti soprattutto difficili, perché se non si ama una maglia quando si perde è troppo facile amarla quando si vince! Un abbraccio a tutti! Forza Catanzaro”.