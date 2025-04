Spezia-Sampdoria, Aurelio: «Importantissimo prendere questi tre punti»

Giuseppe Aurelio, al termine del derby vinto contro la Sampdoria, si è espresso in conferenza stampa.

«Sembrava stregata per l'ennesima volta poi, per fortuna, si è sbloccato Lapadula che ha segnato una bella doppietta. Era importantissimo prendere questi tre punti. Sto vivendo questa opportunità serenamente. Anche quanto Reca stava bene mi sono sempre allenato forte. Cercherò di sfruttare questa occasione mettendocela tutta in settimana e cercando di aiutare la squadra in partita. La gente ci sta dando una grandissima mano. Anche oggi sullo 0-0 lo stadio ci ha dato una grande spinta. Questo successo è merito anche dei tifosi. Noi pensiamo partita per partita. Questa settimana abbiamo pensato alla Sampdoria, domani riposeremo poi penseremo alla prossima. Mancano sei finali e daremo tutto. Non ci interessa di cosa fanno Pisa e Cremonese, pensiamo a noi stessi. Oggi abbiamo vinto una partita difficile. Qualcuno può pensare che sia una vittoria di poco conto perché la Sampdoria è a lottare per la salvezza. Non è così. La B è un campionato difficile dove nessuno regala nulla».