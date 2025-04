Catanzaro-Bari, Caserta: «Meritavamo di più»

È terminata sul punteggio di 3-3 la sfida tra Catanzaro e Bari. Al termine della sfida è intervenuto il tecnico Caserta.

«Ci hanno condannato tre episodi misti ad una mancanza di lucidità nel finale. La nostra prova è sotto gli occhi di tutti, abbiamo disputato una grande partita, tuttavia è un pareggio che, a differenza degli altri, mi lascia l’amaro in bocca, credo di non dire eresie affermando che meritavamo di più. Dopo il vantaggio del Bari il Catanzaro è uscito alla grande ed ha chiuso il Bari nella propria metà campo per tutta la gara. Sulla terza rete del Bari siamo stati poco lucidi e poco cattivi, dovevamo gestire quei minuti in maniera diversa, questo si mi lascia l’amaro in bocca. Non siamo una squadra capace di gestirlo, abbiamo la nostra filosofia del gioco sempre propositivo, non guardiamo quale può essere la reazione dell’avversario, ripeto, numeri alla mano abbiamo creato molto di più ed abbiamo preso tre gol su tre occasioni».