Spezia-Palermo, si va verso il tutto esaurito

Dopo il grande seguito nella sfida contro il Sassuolo, lo stadio Picco di La Spezia si prepara a un nuovo tutto esaurito per la gara di domenica contro il Palermo. Come riportato da Il Secolo, la Curva Ferrovia ha registrato il sold out in poche ore, e anche gli altri settori stanno rapidamente esaurendo i posti disponibili, confermando il clima di grande entusiasmo intorno alla squadra di Luca D’Angelo.

Anche i tifosi rosanero saranno presenti in buon numero. Secondo quanto dichiarato dallo Slo aquilotto Giuseppe Giampietri, da Palermo e dal Nord Italia sono attesi almeno 400-500 sostenitori rosanero, divisi tra il settore ospiti della Piscina, dove si sistemeranno circa 150-200 tifosi arrivati in aereo, e altri sparsi tra distinti e tribuna.

Biglietti e accesso allo stadio

Non sono previste limitazioni per l’acquisto dei biglietti, che possono essere acquistati online o presso i punti vendita Vivaticket, oltre che alla Biglietteria ufficiale dello Spezia, aperta nei seguenti orari:

Venerdì: dalle 16:00 alle 19:00

Sabato: dalle 10:00 alle 13:00

Domenica (giorno gara, Botteghino lato Curva Ferrovia): dalle 10:00 fino al fischio d’inizio

Rapporti tra le tifoserie

Tra le tifoserie di Spezia e Palermo non ci sono particolari tensioni o rivalità storiche. Come riportato da Il Secolo, non esiste un vero e proprio “feeling” tra i due gruppi, ma neppure situazioni a rischio. A differenza di altre realtà come Bari e Salerno, con cui i tifosi rosanero hanno rapporti più tesi, a La Spezia si è sempre rimasti nel contesto di semplici sfottò tra le due curve.

Domenica, dunque, il Picco sarà il teatro di una sfida importante per entrambe le squadre, con un grande pubblico e una cornice di tifo calorosa pronta a spingere i propri beniamini verso un risultato positivo.