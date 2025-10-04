Gazzetta dello Sport: “Spezia-Palermo, le probabili formazioni”

Alle 17.15 allo stadio “Alberto Picco”, lo Spezia ospita il Palermo nella settima giornata di Serie B. In palio punti pesanti per due squadre con obiettivi diversi: i liguri cercano la prima vittoria stagionale, mentre i rosanero vogliono ritrovare il successo dopo tre turni di astinenza e chiudere al meglio prima della sosta.

Come riporta Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, D’Angelo conferma il suo 3-5-2, puntando sull’esperienza di Lapadula accanto a Soleri, con Kouda e Cassata mezzali e Esposito in regia. In difesa spazio al trio Wisniewski–Cistana–Mateju, davanti al portiere Sarr. Sulle corsie laterali agiranno Vignali e Aurelio.

Dall’altra parte, il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con lo stesso sistema di gioco. Davanti al portiere Joronen, linea difensiva con Peda, Bani e Veroli. A centrocampo Gomes, Blin e Palumbo, con Augello e Pierozzi sugli esterni. In attacco confermata la coppia Pohjanpalo–Le Douaron, con Brunori in panchina pronto a subentrare.

Dirige Marcenaro di Genova, assistenti Zingarelli e Galimberti, quarto uomo Maccarini. Al VAR ci sarà Prontera, AVAR Del Giovane. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e LaB TV, con prezzi dei biglietti da 12 a 140 euro.

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2)

Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Vignali, Cassata, Esposito, Kouda, Aurelio; Soleri, Lapadula.

Allenatore: D’Angelo.

Panchina: Mascardi, Loria, Jack, Beruatto, Onofri, Nagy, Candela, Comotto, Candelari, Di Serio, Vlahovic.

Squalificati: Hristov.

Indisponibili: Bandinelli, Zurkowski.

Diffidati: nessuno.

Palermo (3-5-2)

Joronen; Peda, Bani, Veroli; Pierozzi, Gomes, Blin, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Diakitè, Gyasi, Segre, Vasic, Giovane, Brunori, Corona.

Squalificati: Ceccaroni.

Indisponibili: Ranocchia, Bardi, Gomis.

Diffidati: nessuno.