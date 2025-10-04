Gazzetta dello Sport: “Spezia-Palermo, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Alle 17.15 allo stadio “Alberto Picco”, lo Spezia ospita il Palermo nella settima giornata di Serie B. In palio punti pesanti per due squadre con obiettivi diversi: i liguri cercano la prima vittoria stagionale, mentre i rosanero vogliono ritrovare il successo dopo tre turni di astinenza e chiudere al meglio prima della sosta.

Come riporta Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, D’Angelo conferma il suo 3-5-2, puntando sull’esperienza di Lapadula accanto a Soleri, con Kouda e Cassata mezzali e Esposito in regia. In difesa spazio al trio Wisniewski–Cistana–Mateju, davanti al portiere Sarr. Sulle corsie laterali agiranno Vignali e Aurelio.

Dall’altra parte, il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con lo stesso sistema di gioco. Davanti al portiere Joronen, linea difensiva con Peda, Bani e Veroli. A centrocampo Gomes, Blin e Palumbo, con Augello e Pierozzi sugli esterni. In attacco confermata la coppia Pohjanpalo–Le Douaron, con Brunori in panchina pronto a subentrare.

Dirige Marcenaro di Genova, assistenti Zingarelli e Galimberti, quarto uomo Maccarini. Al VAR ci sarà Prontera, AVAR Del Giovane. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e LaB TV, con prezzi dei biglietti da 12 a 140 euro.

Probabili formazioni 

Spezia (3-5-2)
Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Vignali, Cassata, Esposito, Kouda, Aurelio; Soleri, Lapadula.
Allenatore: D’Angelo.
Panchina: Mascardi, Loria, Jack, Beruatto, Onofri, Nagy, Candela, Comotto, Candelari, Di Serio, Vlahovic.
Squalificati: Hristov.
Indisponibili: Bandinelli, Zurkowski.
Diffidati: nessuno.

Palermo (3-5-2)
Joronen; Peda, Bani, Veroli; Pierozzi, Gomes, Blin, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Diakitè, Gyasi, Segre, Vasic, Giovane, Brunori, Corona.
Squalificati: Ceccaroni.
Indisponibili: Ranocchia, Bardi, Gomis.
Diffidati: nessuno.

