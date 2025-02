Spezia-Palermo, atteso un Picco da record: già oltre 8.800 spettatori

La sfida tra Spezia e Palermo si preannuncia con una cornice di pubblico importante. Come riportato dal sito ufficiale del club ligure, a ieri sera erano già stati venduti 8.800 biglietti, di cui 608 per i tifosi provenienti dalla Sicilia. Un dato che potrebbe crescere ulteriormente, avvicinandosi al record stagionale di presenze per il Picco.

Sul campo, la squadra di D’Angelo ha svolto una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo di Follo. La mattinata è stata dedicata a esercitazioni tecniche con possesso palla, torelli dinamici e partitelle a tema, mentre nel pomeriggio si è lavorato maggiormente su aspetti tattici, con particolare attenzione allo sviluppo offensivo e alla fase difensiva.

Per oggi è in programma una nuova seduta pomeridiana, nella quale inizieranno le prime prove tattiche in vista della gara contro il Palermo. Una delle possibili novità riguarda il centrocampo, con Duccio Degli Innocenti candidato a sostituire lo squalificato Bandinelli, mentre Nagy resta ancora indisponibile.

Da valutare le condizioni di Edoardo Soleri, sottoposto a visite strumentali per una tendinopatia. L’attaccante potrebbe essere costretto a uno stop fino a fine marzo, con un rientro da gestire con cautela.