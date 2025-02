Serie B, piovono gol. Tiribocchi: «Pohjanpalo-Brunori? Preferisco la coppia Lapadula-Pio Esposito»

Uno dei dati più sorprendenti del mercato invernale di Serie B riguarda l’ingaggio di ben 15 portieri, ma ancora più significativo è il dato sui 21 attaccanti arrivati in 13 squadre. Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, molti club hanno scelto di investire pesantemente nel reparto offensivo, consapevoli che per vincere le partite servono i gol. La speranza è che, nella fase decisiva del campionato, questi nuovi innesti possano fare la differenza.

Il valore degli attaccanti e le scelte dei club

Per approfondire il tema, la Gazzetta ha interpellato tre ex attaccanti con grande esperienza in Serie B, oggi diventati allenatori: Rolando Bianchi, Davide Dionigi e Simone Tiribocchi.

Bianchi evidenzia come oggi ci siano sempre meno prime punte classiche: «Di attaccanti di ruolo ce ne sono pochi, e tutti i club cercano disperatamente quelli disponibili. Oggi gli attaccanti sono più di movimento, ma alla fine bisogna sempre buttarla dentro. Fossi stato un club di Serie B, avrei provato a prendere Vlahovic dell’Atalanta U23, perché può incidere anche in questa categoria».

Dionigi sottolinea l’importanza di avere alternative nel reparto avanzato: «Fare gol resta il mestiere più difficile, quindi le squadre cercano di avere più soluzioni possibili, soprattutto quelle che lottano per salvarsi e hanno bisogno di un bomber in più».

Tiribocchi, invece, pone l’accento sulla scelta di puntare sull’esperienza: «A gennaio si va sempre su giocatori più esperti, per andare sul sicuro e avere certezze. Io però sono curioso di vedere come si comporterà un giovane come Flavio Russo, che è passato al Cesena: può fare bene».

I colpi più importanti: Pohjanpalo e Lapadula protagonisti

Tra tutti gli attaccanti arrivati, i due nomi più altisonanti sono quelli di Joel Pohjanpalo al Palermo e Gianluca Lapadula allo Spezia. Due operazioni di alto livello per la categoria, che potrebbero spostare gli equilibri nella corsa alla promozione.

Tiribocchi ha una preferenza chiara: «Preferisco la coppia Lapadula-Pio Esposito dello Spezia rispetto a quella del Palermo con Pohjanpalo e Brunori o Le Douaron».

Dionigi, invece, è più equilibrato: «Lapadula è una garanzia, con la sua esperienza trova sempre il modo di fare gol, ma Pohjanpalo in Serie B è un giocatore fuori categoria».

Più deciso il commento di Bianchi: «Per me il vero colpo del mercato è quello che ha fatto il Palermo con Pohjanpalo».

Con questi nuovi innesti, la lotta per i playoff e la promozione diretta si accende, con Spezia e Palermo tra le squadre più attese nel girone di ritorno.