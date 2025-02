Spezia, Lapadula si presenta: «Non vedo e non temo altre squadre, facciano i mercati che vogliono»

Giornata di presentazione per Gianluca Lapadula. Il nuovo attaccante dello Spezia, arrivato dal Cagliari durante il mercato invernale, ha parlato in conferenza stampa per rilasciare le sue prime parole da giocatore bianconero. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Sono contentissimo di essere qui: avevo una voglia sfrenata di tornare a sentirmi vivo, di essere calciatore importante e avere degli obiettivi per cui lottare. Questo ha fatto tutta la differenza del mondo nella trattativa. Il mio acquisto credo che sia un segnale importante da parte del club. La presenza di Melissano come direttore sportivo ha fatto la differenza. Avevo bisogno di un progetto del genere che mi facesse sentire al centro del progetto stesso. Ho trovato un Gruppo in salute e con le idee chiare. I campionati si vincono partita dopo partita e ogni week-end sarà quello l’obiettivo. Appena arrivato avevo in testa solo la gara con il Cittadella. Non l’avrei saltata per nulla al mondo e sono davvero molto contento per la vittoria, ma ancora “avvelenato” per non aver fatto ciò che avrei potuto fare».

Sulle avversarie: «Sarò sincero, non temo e non vedo altre squadre! Facciano i mercati che vogliono: io sono concentrato solo sullo Spezia, non guardo in casa d’altri».