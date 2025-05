Spezia, D’Angelo dopo il ko con la Reggiana: «Rammarico per il primo tempo, ma restiamo la miglior difesa»

Lo Spezia cade 2-1 a Reggio Emilia, ma l’analisi del tecnico Luca D’Angelo nel post-partita è lucida e sincera. L’allenatore ha sottolineato i limiti emersi nella ripresa, ma ha difeso la prestazione dei suoi, soprattutto per quanto visto nei primi 45 minuti.

«Nel primo tempo abbiamo fatto bene, c’è rammarico per non essere andati in vantaggio. Nella ripresa abbiamo sofferto i loro contropiedi, ma non meritavamo di perdere».

Sulle condizioni fisiche della squadra, nessun allarme:

«Fisicamente stiamo bene, abbiamo spinto fino alla fine. Forse abbiamo avuto troppa fretta nel voler recuperare il risultato, dovevamo restare più lucidi».

Il tecnico ha poi espresso perplessità sulla gestione del calendario, sottolineando la mancanza di contemporaneità con la Cremonese:

«Sono sempre i soliti discorsi. Anche il capovolgimento del calendario non mi ha trovato d’accordo. Non credo si preoccupino troppo di queste cose».

Ammette invece qualche disordine tattico e difficoltà nell’impatto dalla panchina:

«Non siamo stati i soliti a livello di posizionamento in campo. Chi è entrato ha fatto fatica, era una partita poco lineare».

Infine, un pensiero sulla difesa, uno dei punti di forza stagionali:

«È vero, stiamo prendendo qualche gol di troppo, ma restiamo la miglior difesa del campionato. A fine stagione si tende a sfilacciarsi un po’, ma dobbiamo ritrovare la nostra solidità».