Marino dopo Salernitana–Mantova: «Scintilla accesa, ora serve continuità per salvarci»

La Salernitana risponde presente nella corsa salvezza, battendo con autorità il Mantova in un match cruciale all’Arechi. Al termine della gara, il tecnico Pasquale Marino ha sottolineato in conferenza stampa la reazione della sua squadra, lodando spirito, organizzazione e mentalità.

«Abbiamo ricevuto le giuste risposte», ha dichiarato l’allenatore granata. «Anche a La Spezia avevamo fatto bene, e oggi abbiamo concesso davvero poco. Il Mantova gioca un buon calcio, ma siamo stati aggressivi in maniera asfissiante e non abbiamo rischiato nulla».

Il segnale più importante, per Marino, è arrivato dall’atteggiamento:

«Ho visto in tutti la capacità di lottare su ogni pallone. La scintilla c’è stata, altrimenti non avremmo fatto una partita di questo tipo. Giocare senza poter sbagliare non è semplice, e se non avessimo vinto oggi, si sarebbe complicato tutto».

Marino ha poi sottolineato il ruolo determinante del pubblico dell’Arechi:

«Il pubblico ci ha aiutato e trascinato. I ragazzi vogliono lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima gara. Mi auguro che avremo lo stesso approccio nelle prossime due partite».

Un elogio particolare è andato alla maturità del gruppo e alla disponibilità di tutti gli elementi della rosa:

«Alleno un gruppo senza preclusioni. Chi si allena bene e ha l’opportunità cerca di sfruttarla. Sono contento per i ragazzi che hanno segnato, e per Amatucci, che ha una maturità da veterano».

Infine, un messaggio chiaro su ciò che servirà nelle ultime due battaglie:

«Sette gol in quattro partite sono un buon ruolino. Ma per salvarci serve quanto visto oggi: attenzione, concentrazione e massimo impegno. Non possiamo pensare di gestire le energie. Ora l’imperativo è uno solo: portare a casa l’obiettivo».