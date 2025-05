Bianco dopo Frosinone-Cittadella: «Salvezza? Mancano due gare e dobbiamo crederci»

Il Frosinone pareggia 1 a 1 contro il Cittadella e ottiene un solo punto in ottica salvezza. Un risultato che non lascia soddisfatto mister Paolo Bianco, per via delle numerose occasioni create che, però, non sono bastate per portare a casa il bottino pieno. Di seguito le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico della squadra ciociara, prossima avversaria di campionato del Palermo:

«Sono due punti buttati via, è stata la partita in cui abbiamo creato più di tutte le altre. Abbiamo invece subito un tiro e un gol. È stata la partita in cui abbiamo creato di più. Dobbiamo imparare a concretizzare di più: abbiamo fatto 22 tiri verso la porta contro una squadra compatta».

Sulla salvezza: «Mancano due partite e abbiamo 40 punti: abbiamo la speranza di fare punti e salvarci. Io ci credo come quando siamo arrivati. Oggi fa male: non sono felice del risultato ma abbiamo tirato 22 volte in porta. Non sono contentissimo della prestazione e del risultato ma dobbiamo accettarlo. Chi non se la sente può restare a casa. Io ci credo».

Sulla squadra: «Abbiamo lavorato per mettere questi ragazzi in condizioni di far gol. In alcune partite abbiamo creato meno di oggi e siamo riusciti a segnare con più facilità. Dobbiamo mantenere l’equilibrio, massacrare tutti, ma non è quella la strada. Begic non è entrato come mi aspettavo. Chi non se la sente stia a casa».