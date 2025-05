Serie A: la Roma supera 1 a 0 la Fiorentina e vede la Champions. La classifica aggiornata

La Roma continua a stupire sempre di più e vola momentaneamente al quarto posto, agganciando la Lazio. Allo stadio Olimpico i giallorossi vincono 1 a 0 lo scontro diretto per l’Europa contro la Fiorentina e tengono più vive che mai le speranze di un’incredibile qualificazione in Champions League, un traguardo impensabile fino a qualche mese fa. Gli uomini di Ranieri la risolvono grazie ad una rete alla fine del primo tempo siglata da Dovbyk, che sfrutta l’ottima sponda di Shomurodov su calcio d’angolo e risolve una prima frazione di gioco equilibrata, in cui i viola hanno provato a rendersi pericolosi con Kean.

Nella ripresa, i padroni di casa gestiscono il risultato, soffrono pochissimo e Svilar non deve compiere particolari interventi. La rete dell’ex Girona basta alla Roma per vincere anche contro la Fiorentina e di osservare da più vicino quanto accadrà nel match di stasera tra Bologna e Juventus. Con tre partite dalla fine del campionato, la Roma si candida fortemente ad un posto nell’Europa che conta.

La classifica aggiornata

Napoli – 77

Inter – 74

Atalanta – 68

Roma – 63

Lazio – 63

Juventus – 62*

Bologna – 61*

Fiorentina – 59

Milan – 54*

Como – 45

Torino – 44

Udinese – 42

Genoa – 39*

Cagliari – 33

Verona – 32

Parma – 32

Lecce – 27

Venezia – 26

Empoli – 20

Monza – 15

*Una partita in meno