Spezia, c’è il si di Leone: si tratta anche per Bonfanti dell’Atalanta

Si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione di mister Donadoni lo Spezia, prossimo avversario del Palermo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i bianconeri sono riusciti ad ottenere il si al trasferimento in Liguria del centrocampista della Juve Stabia, Giuseppe Leone.

Nonostante ciò, il ds del club campano, Matteo Lovisa, pare non essere disposto a cedere il giocatore ad una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria di 500.000 euro. Leone è però in scadenza a giugno con le vespe, filtra quindi ottimismo sulla trattiva.

Sempre secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, lo Spezia sarebbe interessato anche a Giovanni Bonfanti, difensore di proprietà dell’Atalanta attualmente in forze al Pisa. La trattativa non è però delle più semplici e sullo sfondo prenderebbe quota l’alternativa che porta a Marco Curto dell’Empoli.