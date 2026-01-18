Palermo Women, pari interno: 1-1 con il Villaricca

Pari interno per il Palermo Women, che impatta 1-1 contro il Villaricca Femminile nella gara valida per l’11ª giornata del Girone D del Campionato di Serie C Femminile. Un risultato che lascia sensazioni contrastanti alla squadra allenata da Rosalia Pipitone, soprattutto per l’andamento della partita.

L’approccio iniziale non soddisfa l’allenatrice rosanero, che nel post gara analizza con lucidità la prestazione della squadra: «Oggi non mi è piaciuto l’approccio che ha avuto la squadra». Dopo una fase iniziale complicata, il Palermo Women cresce progressivamente, riuscendo a prendere le contromisure alle avversarie e a produrre diverse occasioni da rete.

La svolta arriva nel secondo tempo, quando le rosanero trovano il gol del vantaggio al 63′ con Cancilla, premiando il miglior momento della gara. «Dopo aver preso le contromisure abbiamo iniziato a produrre occasioni da rete, riuscendo anche a sbloccare il match nel secondo tempo», spiega Pipitone.

Il rammarico principale resta però legato al gol del pareggio del Villaricca, arrivato su sviluppo di calcio di punizione: «Resta il rammarico per aver subito il gol del pari su palla inattiva», sottolinea l’allenatrice.

Il pareggio chiude il girone d’andata con la consapevolezza di dover alzare ulteriormente il livello nella seconda parte della stagione: «Chiudiamo il girone d’andata con la voglia di fare meglio nella seconda parte del campionato», conclude Pipitone.