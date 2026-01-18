Serie A: pari a reti bianche tra Parma e Genoa dopo i primi 45

Gennaio 18, 2026

Al “Tardini” vanno al riposo sul risultato di 0-0 Parma e Genoa nel match delle 12.30 di Serie A. Primo tempo con poche emozioni da entrambe le parti, con nessuna delle due squadre che è ancora riuscita a sbloccare il match.

Parte meglio la formazione di Daniele De Rossi, che al 16′ va vicino al gol del vantaggio: gran filtrante di Ellertsson per Colombo, uscita provvidenziale di Corvi che para il tiro di Colombo e salva la propria porta. Al 29′ arriva la risposta dei ducali, con Bernabe che prova un diagonale di sinistro: Leali non si fa sorprendere e devia in corner. Prima frazione di gioco che termina dunque con un pari a reti bianche, con la ripresa che sarà decisiva ai fini del risultato.

