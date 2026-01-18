Mantova, fatta per il portoghese Tiago Gonçalves

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026

Si appresta ad accogliere un nuovo rinforzo in difesa il Mantova, che andrà a rafforzare la rosa a disposizione di mister Modesto. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i virgiliani hanno ormai chiuso per l’arrivo del portoghese, Tiago Gonçalves.

Il terzino, classe 2000, arriva in biancorosso a titolo temporaneo dal Újpest FC. L’arrivo di Gonçalves in Italia è previsto per la giornata di oggi, con l’ufficialità che è attesa nelle prossime ore o nella giornata di domani.

