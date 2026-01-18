Bari, Vivarini a rischio esonero: si pensa a D’Angelo
Inizio di stagione deludente per il Bari che, dopo la sconfitta casalinga di ieri contro la Juve Stabia, è sprofondato al penultimo posto in classifica, con appena 17 punti all’attivo. Dopo l’esonero di Caserta, i galletti starebbero pensando ad un ulteriore cambio in panchina, con mister Vivarini che adesso appare sempre più a rischio esonero.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i pugliesi starebbero sondando il profilo di Luca D’Angelo. Questa pista appare però in salita, dato che il tecnico è ancora sotto contratto con lo Spezia che non sembra intenzionato a liberarlo. La possibile alternativa potrebbe essere l’ex allenatore dell’Empoli, Guido Pagliuca.