Palermo, i convocati per lo Spezia: Inzaghi chiama 21 rosanero

Sono 21 i calciatori convocati dal Palermo per la sfida contro lo Spezia, in programma oggi alle 17.15 allo stadio Renzo Barbera. Filippo Inzaghi, costretto a seguire la gara dalla tribuna, ha diramato l’elenco ufficiale dei rosanero a disposizione per un match chiave nella corsa ai piani alti della classifica.

Tra i pali figurano Gomis e Joronen, con Di Bartolo a completare il reparto. In difesa presenti Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Peda, Veroli, Pierozzi e Augello, mentre a centrocampo Inzaghi potrà contare su Gomes, Segre, Ranocchia, Blin, Palumbo, Giovane e Vasic. Nel reparto offensivo convocati Gyasi, Le Douaron, Corona e Pohjanpalo, chiamato a guidare l’attacco rosanero.

Una lista che conferma le scelte della vigilia e l’assetto su cui il Palermo intende puntare per affrontare lo Spezia, con l’obiettivo di sfruttare il fattore Barbera e dare continuità al momento positivo.

Elenco convocati Palermo

Gomis, Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Bereszynski, Pohjanpalo, Le Douaron, Pierozzi, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni, Joronen, Veroli, Di Bartolo.