Spari nella notte a Palermo, ucciso un 21enne all’Olivella mentre tentava di fermare una rissa

PALERMO – Ultim’ora. Notte di sangue nel cuore del centro storico di Palermo. Un giovane di 21 anni, Paolo Trapani, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre tentava di fermare una violenta rissa scoppiata nel quartiere Olivella, a pochi passi dal Teatro Massimo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino di domenica 12 ottobre, tra i tavolini del locale “O Scruscio”, gestito dai genitori della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovanissimi avrebbe aggredito un ragazzo, e Trapani sarebbe intervenuto per difenderlo, cercando di calmare gli animi.

La situazione sembrava sotto controllo, ma all’improvviso uno dei partecipanti al pestaggio avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo a bruciapelo, centrando Paolo Trapani alla fronte. Il giovane è crollato a terra sotto gli occhi dei presenti, mentre il gruppo si è dileguato rapidamente a bordo di alcuni scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e tre ambulanze del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi e la raccolta degli indizi utili alle indagini.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e ascoltando i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e identificare gli autori della sparatoria.

La città si è svegliata sconvolta da un’altra notte di violenza: un gesto di coraggio, quello di Paolo, finito tragicamente.