Come riportato da Sky Sport, continua il forte interesse del Frosinone per Darboe.

Il centrocampista classe 2003, piace tanto al club cadetto che rimane intenzionato a valutarne il trasferimento in prestito. Ancora non si è entrati nel dettaglio delle cifre con la Roma, e in più c’è un altro club di B: la Sampdoria. Con i blucerchiati che continuano a monitorare la situazione.