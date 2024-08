Pisa, Semper si presenta: «Felice di essere qui. Questo campionato lo conosco bene»

Il nuovo acquisto del Pisa Semper, portiere arrivato in questa sessione di mercato dal Como, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai nuovi tifosi:

«Sono molto felice di essere qui. Il portiere è un ruolo delicato, e va preso subito. Per me è molto importante conoscere subito la squadra, così mi danno un aiuto. Ci ho parlato tante volte con il mister Inzaghi: ha tutto per fare una grande stagione. Sono qua per poter aiutare questa squadra. Mi aiuta la fame che ho. Cosa mi ha convinto? Voglio ringraziare il direttore Vaira e il mister. La società è ambiziosa, che mi permette di crescere nuovamente, di fare un’altra stagione alla grande. Qua mi vedo molto bene. Questo campionato lo conosco bene, so di poter aiutare questa squadra. Gare contro il Pisa? Giocare contro il Pisa è sempre stato difficile. Nelle ultime stagioni è sempre stata una squadra forte. Ha tanti tifosi, mi piace questo ambiente. Idoli? Mi piacciono tanto i portieri italiani, come Buffon. Mi considero un pararigori? Non lo so. Come straniero, so cosa deve fare. Quando vedo tanti tifosi, mi danno un aiuto in più. So cosa devo fare. Se domani gioco? Va chiesto al mister. Carriera da portiere? Non l’ho scelto io. Ero un attaccante, poi un allenatore mi ha cambiato ruolo. Inzaghi ha le sue richieste, certo, ci possono errori. Ma se l’allenatore ti dà coraggio, allora ti fa crescere».