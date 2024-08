Mondiali 2034, la candidatura dell’Arabia Saudita: previsti 11 nuovi stadi

Nei giorni scorsi la FIFA ha ricevuto i dossier ufficiali dalle nazioni candidate a ospitare i Mondiali 2030 e 2034. Tra le varie candidature, salta all’occhio quella dell’Arabia Saudita.

Come riportato da calicoefinanza.it, nel dossier dell’Arabia Saudita vengono elencate cinque città (Riyadh, Jeddah, Al Khobar, Abha, NEOM), ma gli aspetti più importanti riguardano ovviamente gli stadi. Ci saranno in totale 15, fra cui ci saranno ben 11 impianti totalmente nuovi e costruiti per l’occasione. La sola Riyadh ne avrà otto. L’Arabia Saudita metterà a disposizione poi più di 230.000 stanze, disponibili nelle cinque città ospitanti, in linea con i requisiti FIFA. Queste stanze saranno destinate a VIP, delegazioni FIFA, squadre partecipanti, personale dei media e tifosi del torneo. In totale sono previsti 132 luoghi di allenamento dislocati in 15 città.