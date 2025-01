Sky Sport: “Bari, niente accordo con il Genoa per Gaston Pereiro”

Salta definitivamente la trattativa tra il Bari e il Genoa per Gaston Pereiro. Come spiegato da Sky Sport le due società non hanno trovato l’accordo per liberare il centrocampista a parametro zero. Nelle scorse ore sembrava esser venuta meno anche l’intenzione del calciatore di accettare la destinazione pugliese. Intanto ciò che è certo riguarda la decisione del club rossoblù che avrebbe fatto richieste economiche decisamente alte.

