Frosinone, Koutsoupias si presenta: «Obiettivo salvezza»

Ilias Koutsoupias, nuovo centrocampista del Frosinone, si è presentato ai canali ufficiali del club ciociaro spiegando anche i motivi che l’hanno spinto ad accettare la causa Frosinone.

«Sto bene, sia fisicamente che mentalmente. La scelta di venire qui è stata mia: appena ho saputo dell’interesse del Frosinone, ho subito voluto trasferirmi. La trattativa è nata negli ultimi giorni, e il direttore Angelozzi mi ha convinto immediatamente. Sono contento e fiducioso per questa nuova esperienza. Ho già fatto il primo allenamento e ho notato che la squadra si allena molto bene. Il mister ha un grande entusiasmo. Conoscevo già Partipilo, Frattali e Dessena, che fa parte dello staff del mister. Grazie a loro tre mi sono inserito subito bene e mi sono sentito a mio agio sin dal primo momento. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista box-to-box, capace di abbinare bene entrambe le fasi di gioco. Mi piace inserirmi in attacco, sfruttare la mia fisicità e dare il massimo per la squadra. Sono in Italia da otto anni e mi piace tutto di questo Paese. Amo qualsiasi tipo di pasta. Contro il Frosinone ho giocato la mia prima partita da titolare in Serie B. Lo stadio è bellissimo: non solo uno dei migliori in Serie B, ma anche in tutta Italia. La piazza mi ha sempre fatto un’ottima impressione, e la società, negli ultimi anni, ha ottenuto risultati importanti. Obiettivi? Prima di tutto la salvezza. A livello personale, voglio dare il mio contributo per raggiungere questo traguardo il prima possibile. Ai tifosi prometto che darò sempre tutto per questa maglia».