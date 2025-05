Siracusa in festa: tra le sciarpe azzurre spunta anche quella del Palermo

Siracusa si colora d’azzurro per celebrare il ritorno in Serie C, ma nel clima di festa spunta anche un segnale di affetto speciale: sulla statua dedicata ad Archimede, nel cuore della città, oltre alla sciarpa del Siracusa è stata posizionata anche una sciarpa del Palermo.

Un gesto simbolico che testimonia ancora una volta la storica amicizia tra le due tifoserie, rinsaldata nel tempo da rispetto e stima reciproca. La promozione del Siracusa ha riportato entusiasmo e orgoglio in tutta la città, e non sono mancati momenti goliardici, tra cori, bandiere e foto in piazza.

Archimede, oggi, festeggia con entrambe le sciarpe: quella azzurra della sua città, e quella rosanero dei “cugini” palermitani.