Shock in Francia: tifosi del Nizza aggrediscono Boga e compagni dopo la sconfitta con il Lorient

Una scena devastante ha macchiato il calcio francese. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lorient, che ha fatto scivolare il Nizza al nono posto in Ligue 1, alcuni giocatori sono stati aggrediti dai tifosi al loro ritorno. Durante il tragitto dall’aeroporto al centro di allenamento, circa 400 ultras, molti dei quali in stato di ebbrezza, hanno atteso il pullman della squadra. Al loro arrivo, due tifosi sono saliti a bordo per rimproverare i calciatori, accusati di mancanza di rispetto.

La situazione è degenerata quando i giocatori sono stati colpiti da sputi, pugni e calci, con insulti anche di natura razzista. Jeremie Boga, ex Sassuolo e Atalanta, e altri compagni come Terem Moffi, sono stati vittime di un’aggressione fisica violenta. L’accusa nei confronti di Boga riguarda il presunto passaggio di biglietti ad amici del Marsiglia per la sfida contro l’OM. Il direttore sportivo del Nizza, Florian Maurice, è stato anche lui colpito.

Dopo l’incidente, Boga ha dovuto sottoporsi a visite mediche, riportando almeno 5 giorni di incapacità lavorativa. Una pagina triste per il calcio francese, segnata dalla violenza e dall’intolleranza.