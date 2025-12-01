Serie A: Cremonese avanti 1-2 sul Bologna dopo i primi 45′

Nel primo tempo di Bologna – Cremonese, la squadra ospite va al riposo in vantaggio per 2-1. La Cremonese ha aperto le marcature al 31′ con un potente tiro di Martin Payero, che ha infilato l’angolino basso alla destra di Federico Ravaglia. Il Bologna ha faticato a creare occasioni concrete, ma ha avuto una buona opportunità al 38′ con un colpo di testa di Juan Miranda che è uscito di poco sopra la traversa.

La Cremonese ha raddoppiato al 35′ grazie a Jamie Vardy, che ha finalizzato un’ottima azione corale con un tiro rasoterra a battuto Ravaglia. Nel finale di tempo, però, il Bologna ha trovato il gol dell’1-2 grazie a un rigore calciato con freddezza da Riccardo Orsolini al 45’+3′, dopo che Matteo Bianchetti della Cremonese aveva commesso fallo di mano in area. Il rigore ha riaperto il match, ma la Cremonese mantiene il vantaggio al termine della prima frazione di gioco.