Serie C Girone C: Il Benevento ne va tre nel primo tempo alla Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025

Il primo tempo tra Benevento e Salernitana si è concluso con un punteggio di 3-1 a favore dei padroni di casa. La gara si è sbloccata al 7′ con il gol di Pierozzi, che ha portato in vantaggio il Benevento. La Salernitana ha risposto al 29′ con un gol di Ferrari, ma appena 60 secondi dopo, al 29′, è stato Capomaggio a riportare il Benevento in vantaggio. Il 42′ ha visto il raddoppio di Tumminello, che ha segnato un gol decisivo. In pieno recupero, al 45’+3′, è arrivato un autogol di Capomaggio, che ha fissato il punteggio sul 3-1 prima dell’intervallo.

