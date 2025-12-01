Serie C Girone A: Cittadella e Brescia pareggiano 1-1 al fotofinish. La classifica aggiornata
Il match tra Cittadella e Brescia si conclude con un pareggio 1-1, frutto di un finale concitato che ha visto i gol arrivare a distanza ravvicinata. Dopo una partita bloccata, è stato Rabbi a sbloccare la gara per il Cittadella all’80’, portando i padroni di casa in vantaggio. Tuttavia, il Brescia non ha mollato e, proprio nei minuti di recupero, ha trovato il pareggio con Vido, che ha siglato il gol dell’1-1 al 90’+2′. Una gara che ha visto il Cittadella dominare a tratti, ma che ha visto il Brescia lottare fino all’ultimo, conquistando un punto prezioso.
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 42
Brescia – 30
Lecco – 30
Cittadella – 28
Alcione Milano – 27
Inter U23 – 26
Pro Vercelli – 23
Trento – 20
Renate – 20
Giana Erminio – 20
Novara – 19
Lumezzane – 17
Arzignano – 17
AlbinoLeffe – 17
Ospitaletto – 15
Dolomiti Bellunesi – 15
Pergolettese – 14
Virtus Verona – 13
Pro Patria – 12
Triestina – -5