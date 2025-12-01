Serie C Girone A: Cittadella e Brescia pareggiano 1-1 al fotofinish. La classifica aggiornata

Il match tra Cittadella e Brescia si conclude con un pareggio 1-1, frutto di un finale concitato che ha visto i gol arrivare a distanza ravvicinata. Dopo una partita bloccata, è stato Rabbi a sbloccare la gara per il Cittadella all’80’, portando i padroni di casa in vantaggio. Tuttavia, il Brescia non ha mollato e, proprio nei minuti di recupero, ha trovato il pareggio con Vido, che ha siglato il gol dell’1-1 al 90’+2′. Una gara che ha visto il Cittadella dominare a tratti, ma che ha visto il Brescia lottare fino all’ultimo, conquistando un punto prezioso.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 42

Brescia – 30

Lecco – 30

Cittadella – 28

Alcione Milano – 27

Inter U23 – 26

Pro Vercelli – 23

Trento – 20

Renate – 20

Giana Erminio – 20

Novara – 19

Lumezzane – 17

Arzignano – 17

AlbinoLeffe – 17

Ospitaletto – 15

Dolomiti Bellunesi – 15

Pergolettese – 14

Virtus Verona – 13

Pro Patria – 12

Triestina – -5