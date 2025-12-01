Serie C Girone B: pareggio tra Vis Pesaro e Ascoli, finisce 1-1. La classifica aggiornata

Vis Pesaro e Ascoli non vanno oltre l’1-1 in un match molto combattuto. I padroni di casa si erano portati in vantaggio al 35′ grazie a un gol di Vezzoni, che ha sbloccato una gara equilibrata. Tuttavia, al 71′, l’Ascoli ha trovato il pareggio con Ndoj, che ha insaccato la rete del pareggio. Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni, ma nessuna è riuscita a capitalizzare ulteriormente. Il punto guadagnato non permette a nessuna delle due squadre di fare un grosso salto in classifica, ma mantiene viva la lotta per migliorare la propria posizione.

Arezzo – 38

Ravenna – 38

Ascoli – 29

Guidonia – 24

Carpi – 24

Pineto – 23

Forlì – 21

Ternana – 21

Vis Pesaro – 20

Campobasso – 19

Gubbio – 18

Pianese – 18

Juventus U23 – 18

Sambenedettese – 17

Livorno – 15

Perugia – 12

Pontedera – 12

Bra – 11

Torres – 8

Rimini – 0