Serie C Girone C: Benevento travolgente, Salernitana piegata 5-1. La classifica aggiornata

Il Benevento ha messo in scena una vera e propria festa di gol, battendo la Salernitana con un netto 5-1. La gara è iniziata con il Benevento in vantaggio grazie al gol di Pierozzi al 7′. La Salernitana ha reagito al 29′ con il gol di Ferrari, ma è stato un fuoco di paglia. Al 29′, Capomaggio ha riportato il Benevento in vantaggio, e al 42′ Tumminello ha raddoppiato, portando i padroni di casa sul 3-1. In pieno recupero, al 45’+3′, è arrivato un autogol di Capomaggio, che ha fissato il punteggio sul 4-1. Non finita qui: al 50′, Tumminello ha siglato il 5-1, e al 63′ Lamesta ha chiuso definitivamente la partita. Una prestazione straordinaria del Benevento, che domina senza alcun dubbio il derby campano.

La classifica aggiornata

Catania – 34

Benevento – 32

Salernitana – 31

Cosenza – 29

Casertana – 25

Crotone – 24

Casarano – 24

Potenza – 23

Monopoli – 23

Audace Cerignola – 22

Atalanta U23 – 21

Trapani – 21

Cavese – 17

Sorrento – 16

Altamura – 16

Giugliano – 15

Latina – 14

Foggia – 14

Siracusa – 13

Picerno – 13