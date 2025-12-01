Serie C Girone C: Benevento travolgente, Salernitana piegata 5-1. La classifica aggiornata
Il Benevento ha messo in scena una vera e propria festa di gol, battendo la Salernitana con un netto 5-1. La gara è iniziata con il Benevento in vantaggio grazie al gol di Pierozzi al 7′. La Salernitana ha reagito al 29′ con il gol di Ferrari, ma è stato un fuoco di paglia. Al 29′, Capomaggio ha riportato il Benevento in vantaggio, e al 42′ Tumminello ha raddoppiato, portando i padroni di casa sul 3-1. In pieno recupero, al 45’+3′, è arrivato un autogol di Capomaggio, che ha fissato il punteggio sul 4-1. Non finita qui: al 50′, Tumminello ha siglato il 5-1, e al 63′ Lamesta ha chiuso definitivamente la partita. Una prestazione straordinaria del Benevento, che domina senza alcun dubbio il derby campano.
La classifica aggiornata
Catania – 34
Benevento – 32
Salernitana – 31
Cosenza – 29
Casertana – 25
Crotone – 24
Casarano – 24
Potenza – 23
Monopoli – 23
Audace Cerignola – 22
Atalanta U23 – 21
Trapani – 21
Cavese – 17
Sorrento – 16
Altamura – 16
Giugliano – 15
Latina – 14
Foggia – 14
Siracusa – 13
Picerno – 13